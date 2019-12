ITM Power hat erneut einen unheimlich starken Impuls an den Märkten gesetzt. Am Freitag konnte die Aktie als Ausklang einer turbulenten Woche einen Aufschlag von annähernd 8 % vermelden. Damit schob sich der Wert wieder über die Marke von 80 Cent und könnte jederzeit auch auf 1 Euro nach oben klettern, meinen verschiedene Analysten. ITM Power: Der Trend ist gigantisch In der vergangenen Woche gab es für den Trendwert keine neuen Nachrichten mehr. Dennoch blicken die Börsen auf den Kursverlauf. Denn ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...