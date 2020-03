Symrise (WKN: SYM999) ist ein international führendes Unternehmen aus der Duft- und Geschmacksstoffindustrie - eine Industrie, die oligopolartig organisiert ist.

Denn mit dem Schweizer Weltmarktführer Givaudan, der US-amerikanischen IFF International Flavors & Fragrances sowie eben Symrise teilen sich quasi drei Unternehmen zu großen Teilen diesen Markt. Insofern kann es nicht wirklich verwundern, dass die Aktie von Symrise in den Marktturbulenzen zuletzt noch zu den stabileren Werten gehörte. Heute nun hat Symrise seine Geschäftszahlen für 2019 veröffentlicht, die die Stärke der Gesellschaft nochmals untermauern.

Geschäftszahlen für 2019 überzeugend...

So erzielte Symrise in 2019 ein Umsatzwachstum in Berichtswährung um +8,0% auf knapp 3,41 Milliarden Euro, was einer organischen Umsatzwachstumsrate von +5,7% entsprach. Zugleich konnte die Gesellschaft jedoch ihre EBITDA-Marge über die selbst gesetzte Zielmarke von 20,0% auf letztlich sogar 20,8% erhöhen, was wiederum zu einem überproportionalen Gewinnwachstum (auf EBITDA-Basis) um +12,2% auf 707 Millionen Euro führte.

In der Folge stieg auch der normalisierte Jahresüberschuss um +10,2% auf 304 Millionen Euro, so dass sich das Management den Luxus einer Dividendenanhebung von 0,90 Euro je Aktie auf 0,95 Euro je Aktie problemlos leisten kann. Auch bestätigte das Management nochmal seine langfristigen Ziele, laut denen bis 2025 ein Jahresumsatz zwischen 5,5 und 6,0 Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge zwischen 20 und 23 Prozent erzielt werden soll, was realistisch erscheint.

