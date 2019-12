2020 werden wichtige Weichen gestellt bei diesen drei Small Caps - 3U Holding AG (ISIN: DE0005167902), wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609) und Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7) Vorab zur Erinnerung: Am 6.08.2019 wurde die weclapp GmbH auf die weclapp SE verschmolzen - angesetzter Unternehmenswert 70 Mio. EUR, gutachterlich ermittelt im Auftrag des Amtsgerichtes Frankfurt am Main. Das heisst die weclapp SE könnte "optisch günstige" aktien emittieren, insgesamz gäbe es maximal 70.000.000 Stück. Und die 3U Holding AG handelte am vorletzten Freitag, 6.12.2019, (Vorstellung der SUPERCHANCEN) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...