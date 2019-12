Die TeamViewer AG (ISIN DE000A2YN900), als potentieller Überflieger, Qiagen (ISIN: NL0012169213) als Übernahmekandidat und Delivery Hero (ISIN:DE000A2E4K43), die eine Übernahme integrieren und endlich Gewinne zeigen sollten, Spannende Sondersituationen. Beginnen wir mit Delivery Hero, die gestern einen sehr starken Schluck aus der "Kurspulle" genommen haben, die Übernahme in Südkorea trifft den Geschmack der Anleger. Wahrscheinlich wird die Aktie in den nächsten Tagen wieder etwas leichter habdeln, über 20% Plus an einem Tag sind schon gewaltig. Die Übernahme passt in die Logik und Strategie des ...

