Das bullische Lager kann zufrieden sein: BrExit-Frage? Durch die UK-Wahl geklärt. Strafzoll-Ausweitung im Handelskrieg? Vorerst gestrichen. Sogar der Phase I-Deal ist jetzt scheinbar vollzogen, wenngleich die Sache noch nicht endgültig unterschrieben ist. Was fehlt, ist der Super-Run am europäischen Aktienmarkt. Ausgerechnet am Freitag, an dem UK-Wahl und Phase I-Deal zusammenkamen, traf die DAX-Eröffnung auf neuem Jahreshoch nicht auf Anschlusskäufe, sondern auf Gewinnmitnahmen. Werden die Bullen ihren Fahrplan bis zum Jahresultimo einhalten können … oder hat man sich auf diesem Niveau festgefahren? Lesen Sie weiter!

STOCK SELECTION EUROPE

Das Handelssystem für DAX, Euro Stoxx 50 & Co.

In dieser Ausgabe vom 14. Dezember 2019 lesen Sie:

SSE intern: Ausbruch? Noch sind es Versuche …

Markt-Check: Vorgezogene Bescherung … aber am Jubel hapert es!

Die besonderen Charts: Jetzt muss man auf US-Dollar/Yuan achten!

Aktuelle Käufe und Verkäufe: Der Markt sendet noch keine neuen Signale

SSE-Depot: Bücher geschlossen? Na, wer weiß!

Erläuterungen & Disclaimer

ISIN: XC000A0AENR9, DE0008469008, US78378X1072, DE000A1ML7J1, DE0007164600

