Dank niedriger Zinsen erleben die Alpen einen neuen Bauboom. Die Skiorte stürzen sich in immer aberwitzigere Projekte - und liefern sich Gefechte mit Umweltschützern.

Ein wenig frisch ist es auf 1444 Meter Höhe dann doch. Das Thermometer zeigt drei Grad minus. Stefan Kern, Mitglied der Geschäftsleitung beim Immobilienentwickler Andermatt Swiss Alps, schließt seine Daunenjacke bis unters Kinn, um dann eine Runde durch das Dorf zu drehen.

Unter den Schuhen knarzt das Eis, als Kern über den Platz im Ortskern von Andermatt streift. Wo vor 15 Jahren noch Kasernen das Bild des ehemaligen Armeestandorts prägten, ragen jetzt Fassaden aus Holz und Glas empor. Vom knallblauen Himmel lassen sie nur einen Ausschnitt übrig. Kern zeigt auf einen neunstöckigen Bau: "Das ist das höchste Gebäude im ganzen Kanton Uri." Gut 100 Wohnungen befinden sich darin. So gut wie alle seien bereits verkauft.

Dabei ist der Wohnturm nur ein Neubau unter vielen: Zu den zehn fertiggestellten will Investor Samih Sawiris, Mehrheitseigner von Andermatt Swiss Alps, 30 weitere errichten, die Zahl der Hotels soll sich auf sechs verdreifachen. Bis er so aus einem verschlafenen Nest das neue Andermatt geschaffen hat, dürfte der gebürtige Ägypter mehr als zwei Milliarden Euro verbaut haben. Noch schreibt das Projekt rote Zahlen. Doch Manager Kern ist optimistisch: "Die Apartments eignen sich nicht nur zum Wohnen, sondern auch als Anlageobjekt."

Das sieht nicht nur er so. Das Projekt in der Schweiz ist nur der Gipfel eines milliardenschweren Investitionsbooms in der europäischen Bergwelt. Seit Jahren schon rüsten die Wintersportorte von Frankreich bis Slowenien im Kampf um Touristen, Immobilienkäufer und Investoren immer weiter auf, mit neuen Liften und Pisten. Die niedrigen Zinsen führen nun dazu, dass sie sich bei ihren Projekten höher verschulden. Gleichzeitig stecken Investoren auf der Suche nach Rendite immer mehr Geld in Chalets, Ferienwohnungen und Luxushotels. "Vor allem am oberen Ende des Marktes ist der Nullzins ein echter Treiber", sagt Makler Jeremy Rollason vom britischen Immobilienberater Savills. "Auch Finanzinvestoren und Hedgefonds möchten Alpen-Domizile vermehrt in ihr Portfolio mischen."Trotz des Klimawandels, der in den Bergen die Schneefallgrenze nach oben drückt, investieren viele Skiorte bis an die Schmerzgrenze. Allein in Österreich haben Gemeinden und Bergbahnbetreiber im vergangenen Jahrzehnt sieben Milliarden Euro in Liftanlagen gesteckt - obwohl 40 Prozent der Bahnen so hohe Schulden drücken, dass sie praktisch den Banken gehören. Insgesamt wurden für diese Saison 136 Liftanlagen gebaut oder modernisiert - 34 in Frankreich, 23 in Österreich, 19 in Italien und 18 in der Schweiz. "Es tobt ein gnadenloser Verdrängungswettbewerb", sagt der Alpenforscher Werner Bätzing, "viele Orte werden auf der Strecke bleiben."

Mit dem Lift kommen die Käufer

Noch immer sind die Alpen weltweit das Dorado für Wintersportler. 43 Prozent aller Skiurlaube finden in den rund 300 populären Wintersportorten des 1200 Kilometer langen Gebirgszugs statt. Die Bergkette lockt deutlich mehr ausländische Besucher an als vergleichbare Winterdestinationen in den USA oder Skandinavien.Allerdings stagniert die Zahl der Skifahrer, bestenfalls. Auf Sicht erwarten Experten wie Bätzing einen Rückgang, allein schon der Überalterung der westlichen Gesellschaften wegen. Diejenigen, die noch auf die Piste gehen, reisen dafür mit wachsenden Ansprüchen an. Sie erwarten kurze Wege zu den Liftanlagen, bequeme Sessellifte mit kuschlig beheizten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...