Betrachtet man nur Anfangs- und Schlusskurs der Aktie von K+S in der zurückliegenden Woche, war diese durchaus eine erfolgreiche an der Börse. Von noch 10,29 Euro am Montag stiegen die Papiere des Salz- und Düngemittelproduzenten auf 10,91 Euro zum Xetra-Handelsschluss am Freitag - ein Plus von rund sechs Prozent. Dazwischen lag eine Ankündigung von K+S, die den Anlegern Mut zu machen schien. Allerdings gab die Aktie bereits am Freitag wieder mehr als 1,5 Prozent ab. War die Hoffnung auf Besserung ... (Achim Graf)

