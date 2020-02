Neues Jahreshoch für die Wirecard Aktie! Der Aktienkurs des DAX-notierten Fintech-Konzerns erreicht heute am Vormittag in der Spitze 144,40 Euro - an der Börse scheint man tatsächlich auf gute Neuigkeiten des Konzerns zu zocken. Am Freitag legt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...