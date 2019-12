Einer arbeitet, um die Familie zu versorgen; der andere für ein kleines Zubrot - das passt nicht mehr in die Zeit. Nur: Was kommt dann?

Das Jahresende ist ein guter Zeitpunkt für Abschiede. Schon vor Längerem habe ich mir angewöhnt, mich in der Weihnachtspause von überflüssigen Gegenständen oder schlechten Gewohnheiten zu trennen, manchmal auch vom einen oder anderen Menschen, ohne den ich mich wohler fühle. Das steht nun wieder an, zumal ja in wenigen Tagen sogar ein ganzes Jahrzehnt zu Ende geht. Diesmal gehe ich einen Schritt weiter und miste auch in meinem Vokabular aus. Ein Wort steht schon auf der Liste: "Doppelverdiener". In meiner Kindheit und Jugend wurde es oft wohlhabenden Bekannten zugeschrieben. Familien, in denen nur einer von zwei Erwachsenen berufstätig war - gewissermaßen also den doppelten Verdienst nach Hause brachte. Gehälter, Lebensstandard, Freizeitplanung und Alterssicherung richteten sich daran aus.

Es war dieses Modell, das rückblickend vieles erklärt, was die alte Bundesrepublik geprägt hat - zum Beispiel, dass viele junge Akademikerpaare nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...