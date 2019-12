Essen (ots) - "Die Behauptung von ver.di, die Arbeitgeberseite würde sich nicht an bereits vereinbarte Positionen halten, ist falsch. Die Arbeitgeberseite steht zu der wirtschaftlichen Einigung für die Warenhäuser, nach der keine Eingriffe in die monatlichen Entgelte der Beschäftigten erfolgen und die zukünftigen tariflichen Steigerungen weitergegeben werden sollen. Lediglich eine einvernehmliche Ausformulierung der Tariflösung war nach 19-stündigen Verhandlungsmarathon nicht mehr möglich. Hierfür wurde ein neuer Verhandlungstermin in der kommenden Woche vereinbart.Insbesondere mit der Angleichung der Entgelte bei Karstadt und Kaufhof könnte für alle Beschäftigten eine außergewöhnlich gute Perspektive erreicht werden.Diese Lösungen inklusive der Entgeltsteigerungen hat Verdi in letzter Minute der Verhandlungen ins Risiko gestellt. Das wird für viele betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unverständlich sein.Auch weitere und absolut unnötige Eskalationen, wie erneute Streikandrohungen, machen eine konstruktive Lösung nicht einfacher.Wir werden die Filialen, wie auch in der letzten Woche, offen halten und als Unternehmen alles tun, dass Kundinnen und Kunden in der schönsten Zeit des Jahres die Weihnachts-Einkäufe für ihre Lieben, wie gewohnt, tätigen können."Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Original-Content von: Karstadt Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16971/4469515