In Katars Hauptstadt Doha sollen ab 2022 autonome Elektro-Busse von Volkswagen fahren. Sie sollen fester Bestandteil des öffentlichen Verkehrssystems werden. Zur Fußballweltmeisterschaft 2022 sollen in Katars Hauptstadt Doha autonome E-Busse von Volkswagen fahren. Am Samstag haben Volkswagen und die Quatar Investment Authority (QIA) einen Vertrag für das sogenannte "Project Quatar Mobility" unterzeichnet, wie Volkswagen mitteilt. Demnach wäre es das weltweit erste emissionsfreie, elektrische und autonome öffentliche Verkehrssystem. 45 E-Busse als ...

