Ohne echte Chancen hält sich der Tech-Unternehmer im Rennen um den Kandidatenposten. Doch er überzeugt jene, die anderen Demokraten nichts abgewinnen können.

Von allen demokratischen Präsidentschaftsbewerbern hat Andrew Yang offenbar den meisten Spaß. Unbelastet von Erwartungen und unbekümmert bezüglich politischer Konventionen tourt der Tech-Unternehmer seit Monaten durch die USA. Dabei mischte er seine düsteren Warnungen über die neue Tech-Wirtschaft des Landes mit Humor und spontaner Offenheit.

Yang übte sich im Crowdsurfing und Skateboardfahren und machte unvergessliche Witze bei Debatten, die landesweit im Fernsehen übertragen wurden. Bei der Neueröffnung eines Büros in New Hampshire verteilte er Sprühsahne direkt in die Münder seiner überdrehten Anhänger.

Dieses Rezept hat ihn zu einem der größten Phänomene des Wahlkampfs für 2020 gemacht. Seine Außenseiter-Bewerbung für das Weiße Haus wird getragen von Strategie, Persönlichkeit und Technologie und hält schon länger durch als die einiger Gouverneure und Senatoren.

Yang hat zwar kaum Chancen, die Nominierung seiner Partei zu gewinnen. Aber sein Wahlkampf könnte ein warnender Hinweis an konventionelle Demokraten sein, welche Wähler sie zurücklassen. "Man merkt, ob jemand die Zähne zusammenbeißt oder ob er wirklich froh ist, da zu sein, und mit Dir reden will", sagte Yang in der vergangenen Woche zwischen zwei Veranstaltungen an Chicagoer Universitäten.

"Ich denke, wenn die Leute sich mit meiner Kampagne beschäftigen, merken sie, dass ich eine sehr, sehr ernste Botschaft habe", erklärt er. Angesichts der größten wirtschaftlichen Transformation in der Geschichte der USA müssten die Regeln der Wirtschaft neu geschrieben werden. "Ich glaube, die Menschen sind klug genug, um zu wissen, dass man eine sehr, sehr ernste Botschaft haben und tatsächlich Freude daran haben kann, sie zu vermitteln."

