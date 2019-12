FRANKFURT (Dow Jones)--Beijing Automobile Group (BAIC) will ihre Beteiligung an Daimler auf rund 10 Prozent ausbauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Kreise. BAIC wolle zum größten Einzelaktionär der Stuttgarter noch vor Geely werden und strebe einen Sitz im Aufsichtsrat des Automobilkonzerns an.

BAIC hält gegenwärtig eine Beteiligung an Daimler von 5 Prozent, während die Daimler-Beteiligung von Geely bei 9,7 Prozent liegt. BAIC wolle als wichtigster Partner in China gesehen werden. Wie Reuters weiter berichtet, soll BAIC bereits damit begonnen haben, Daimler-Aktien über den Markt zu erwerben.

Weder bei Daimler noch bei BAIC war jemand kurzfristig für eine Stellungnahme zu erreichen.

December 15, 2019

