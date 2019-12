Nach dem deutlichen Wahlsieg von Premier Johnson mit dem höchsten Sieg der Tory-Partei seit der Wiederwahl von Margaret Thatcher im Jahr 1987. Damit ist klar, dass EIN Brexit kommt. Wie dieser nun aber konkret aussehen wird, dürfte weniger klar sein.Dass das britische Pfund jedoch den Ballast der Ungewissheit los ist, ist unschwer am Kursverlauf zu erkennen. Ein Blick auf die Entwicklung der letzten Woche zeigt aber auch, dass das Pfund bereits vor der Wahl stärker wurde und die Märkte wohl einen Wahlsieg Johnsons antizipierten. Der Brexit soll nun am 31.01.2020 vollzogen sein. Danach will Premier Johnson ein zentrales Wahlversprechen einlösen und bis Ende 2020 ein Handelsabkommen mit der EU aushandeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...