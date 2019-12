Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

BAIC will Daimler-Beteiligung auf 10 Prozent ausbauen

Beijing Automobile Group (BAIC) will ihre Beteiligung an Daimler auf rund 10 Prozent ausbauen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf Kreise. BAIC wolle zum größten Einzelaktionär der Stuttgarter noch vor Geely werden und strebe einen Sitz im Aufsichtsrat des Automobilkonzerns an. BAIC hält gegenwärtig eine Beteiligung an Daimler von 5 Prozent.

Verdi: Tarifverhandlungen für Kaufhof und Karstadt auf der Kippe

Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt um die Warenhäuser Karstadt und Kaufhof vor weiteren Streiks gewarnt. Die Tarifverhandlungen seien am Samstagmorgen ergebnislos unterbrochen worden.

VW und QIA wollen bis 2022 E-Bus-Flotte in Katar bauen

Volkswagen und der Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) wollen bis 2022 in der Hauptstadt Katar eine Flotte autonomer Shuttles und Buslinien bauen. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am Samstag von VW-CEO Herbert Diess sowie dem CEO der QIA, Mansoor Al-Mahmoud, in Doha unterzeichnet.

Schwerer Brand in Total-Raffinerie in der Normandie

In einer Raffinerie des französischen Mineralölkonzerns Total in der Normandie hat sich in der Nacht zum Samstag ein schwerer Brand ereignet. Das Feuer sei gegen 04.00 Uhr morgens an einer Pumpe in der Anlage in Gonfreville-l'Orcher nahe der Hafenstadt Le Havre ausgebrochen, teilten die Präfektur Seine-Maritime und das Unternehmen mit. Laut Total konnte der Brand "stark eingedämmt" und unter Kontrolle gebracht werden.

Ado Properties unterbreitet Adler Real Estate freiwilliges Übernahmeangebot

ADO Properties hat beschlossen, den Aktionären der Adler Real Estate ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Form eines Umtauschangebots zu unterbreiten. Vorbehaltlich der endgültigen Festlegung des Mindestpreises beabsichtigt Ado Properties den Aktionären 0,4164 Ado-Aktien pro Adler-Aktie anzubieten. Daneben hat Ado den Erwerb von Aktien der Consus Real Estate bekannt gegeben.

