In der vergangenen Woche hat der saudische Ölriese Aramco mit seinem Börsengang einen Weltrekord aufgestellt. Seitdem kennt die Aktie nur eine Richtung: Aufwärts. Experten sehen die Kursentwicklung durchaus skeptisch.? Aramco-Aktie seit Börsengang im Plus? Zwei Billionen-Dollar-Bewertung geknackt? Analysten raten Anlegern zum VerkaufDer größte Börsengang der Welt war bislang ein voller Erfolg: Als die Aramco-Aktie am vergangenen Mittwoch an der Börse in Tadawul erstmals gehandelt ...

