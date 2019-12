Am 8. Dezember endete die sechste Ausgabe des BPT (Boyaa Poker Tournament). Das BPT Europe mit insgesamt 600 Teilnehmern aus 20 Ländern wurde im King's Resort in der Tschechischen Republik ausgetragen. Am Ende gewann Karl Rupprec aus Deutschland die Main Event Championship.

Finale-Highlights des BPT Europa 2019

Der Startschuss zum Main Event des BPT Europe 2019 fiel am 8. Dezember um 14 Uhr (Uhrzeit Tschechische Republik). Nach 9 Stunden Texas Poker erreichten die Spieler Ondrej Drozd aus der Tschechischen Republik und Karl Rupprec aus Deutschland das letzte Heads-up. Karl Rupprec, der mit der Hälfte der Chips seines Gegners startete, konnte das Spiel am Ende noch mit seinen ein Paar Neunen drehen und holte den Turniersieg.

Highlights des Heads-up:

Karl Rupprec Paar 9 und Ondrej Drozd 2, 5.

Der Flop war 2, Q, 9, also hatte Karl Rupprec drei Karten des gleichen Werts. Ondrej Drozd hatte Paar 2. Rupprec täuschte vor, schwache Karten zu haben, um Drozd auszutricksen.

Der Turn war 2 und Ondrej Drozd hatte drei Karten des gleichen Werts.

Der River war eine Herz 8 und der Drilling von Ondrej Drozd waren Zweien, also niedriger als die drei Neunen von Karl Rupprec. Er verlor alle seine Chips.

Während des Duells lag Karl Rupprec stets hinter Ondrej Drozd und hatte zwischenzeitlich nur ein Drittel der Chips seines Gegners, doch Schritt für Schritt holte er auf. In der letzten Runde startete er einen perfekten Gegenangriff mit drei Neunen. Texas Hold'em vom Feinsten!

Mit Spielern aus 20 Ländern setzt das BPT seinen Siegeszug fort.

Ende September begann das BPT Europe 2019 mit den online und offline stattfindenden Satellite Qualifiers, die zwei Monate lang liefen. Ende November kamen Spieler aus 20 Ländern zum Veranstaltungsort, darunter Deutschland, der Tschechischen Republik, Portugal, Italien, Bulgarien, Polen, Österreich, Russland, Israel, Belgien, USA, Vietnam, Schweiz, Albanien, Rumänien, Griechenland, Türkei, Schweden und Dänemark.

Boyaa Interactive ist ein bekannter Entwickler und Betreiber von Brett- und Kartenspielen in Asien. Das Unternehmen hat angekündigt, die Marke BPT weiter auszubauen.

