"Mitteldeutsche Zeitung" zu CDU-Sachsen-Anhalt/Fall Möritz:

"Geht es bei den Vorwürfen vielleicht nur um jugendliche Dummheiten, von denen sich der Lokalpolitiker längst distanziert hat? Möritz will so verstanden werden, genießt das Vertrauen seiner Kreisspitze. Kein Problem sind offenbar seine teils dürftigen Erklärungen. Allein der Satz, Möritz habe sich die Schwarze Sonne "aus Interesse an keltischer Mythologie" stechen lassen, ist eine Frechheit. Es ist ein Symbol der Nazis - sollte Möritz das tatsächlich nicht wissen, wäre er schon deswegen ungeeignet als CDU-Funktionär. Seine Distanzierung vom rechten Rand wirkt insgesamt unglaubwürdig. Irritierend ist, dass Sachsen-Anhalts CDU all das duldet und stattdessen auf kritische Koalitionspartner losgeht."/yyzz/DP/he

AXC0031 2019-12-16/05:36