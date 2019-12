Die ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413) hat sich mit dem eigentlich geplanten neuen Hauptaktionär Adler Real Estate geeinigt: ADO bietet den Adler Aktionären ADO Aktien und übernimmt gleichzeitig Consus Real Estate - a new star willl be born! Am Sonntag gab es eine Flut von überraschenden Übernahmen, die wohl schon alle mehrheitlich abgesegnet sind. Eigentlich wollte Adler Real Estate über 30% von ADO Properties, jetzt hat man sich wohl auf einen Zusammenschluss unter ADO-Dach geeinigt und weil man schon einen Zusammenschluss verdauen muss, hat man direkt weitergemacht: Consus Real Estate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...