Trend des Monatschart: Aufwärts Der abgebildeteMonatschart des DAX-Futurezeigt die Kursentwicklung seit Anfang 2017, bei einem letzten Kurs von 13.272 Punkten. Jede Kurskerze stellt die Kursentwicklung für einen Monat dar. DAX-Future im Aufwärtstrend DAX-Future Handelssignale 14 Tage testen - Hier klicken Der DAX-Index befindet sich ausgehend vom Vorjahrestief bei 10.268,5 Punkten in einem definierten Aufwärtstrend und erreichte am vergangenen Freitag ein neues Jahreshoch bei 13.458.6 Punkten. In ...

