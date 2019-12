Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Das von den USA und China offenbar gefundene erste Zwischenabkommen zur Beilegung des Handelsstreits reißt am Montag an den asiatischen Aktienmärkten kaum noch jemanden vom Hocker. Zum einen hatte bereits an den Tagen zuvor vieles darauf hingedeutet, zum anderen misstrauen Anleger der Vereinbarung auch, zumal es kaum Details dazu gibt bislang und auch, weil die Nachhaltigkeit angezweifelt wird. Zudem gilt sie als fragil und ist auch noch nicht unterzeichnet.

In diesem Umfeld bewegen sich die Indizes kaum, mit einer Ausnahme: In Sydney schoss der S&P/ASX-200 um 1,6 Prozent nach oben, wozu die Kurse der Schwergewichte aus dem Rohstoffsektor ebenso beitrugen wie die der ebenfalls stark gewichteten Bankenwerte. In Tokio liegt der Nikkei-225 dagegen mit 24.022 Zählern praktisch auf dem gleichen Stand wie zum Schluss am Freitag. Ähnlich sieht es an den anderen Plätzen aus, auch in Schanghai. Dass die Industrieproduktion im November in China besser als erwartet ausgefallen ist, hilft den Kursen ebenfalls nicht auf die Beine.

Auch bei Ölpreisen sowie Gold tut sich wenig. Das gleiche gilt für den Devisenmarkt. Dort zieht der Yuan zaghaft wieder an. Im Verlauf am Freitag war er deutlicher zurückgefallen war, nachdem er am Tag zuvor in Erwartung des Handelsdeals noch stärker gestiegen war. Aktuell kostet der Dollar 6,9975 Offshore-Yuan und liegt damit zumindest unter der lange Zeit als kritisch erachteten 7er Grenze.

Als diese vor einigen Wochen erstmals seit Jahren wieder überschritten worden war, hatte der Handelskonflikt nochmals an Schärfe gewonnen, weil die USA China eine künstliche Abschwächung der eigenen Währung vorwarfen.

Eskalation nur fürs erste vom Tisch?

Laut US-Handelsbauftragten Robert Lighthizer ist der Deal "komplett und absolut beschlossen". Demnach kauft China in den kommenden beiden Jahren US-Landwirtschaftsprodukte im Wert von 40 Milliarden Dollar und wird die Praxis fallen lassen, als Zugeständnis für den Markteintritt in China von Unternehmen Technologietransfers einzufordern.

Von Peking hieß es derweil am Wochenende, angekündigte neue Strafzölle auf US-Produkte würden ausgesetzt, so auf Autos und Ersatzteile aus den USA. "Fürs erste scheint eine Eskalation vom Tisch zu sein. Der Weg zu einer umfassenden Einigung ist aber noch ewig lang", kommentiert Stephen Innes, Asien-Stratege bei AxiTrader. Außerdem sei das sogenannte Phase-1-Abkommen schwächer ausgefallen als vom Markt erwartet und dürfte insofern nicht ausreichen, das Geschäftsvertrauen wieder voll herzustellen oder eine nennenswerte Wiederbelebung der Exporte oder Investitionen zu bewirken.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.849,70 +1,63% +21,31% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 24.012,24 -0,05% +20,03% 07:00 Kospi (Seoul) 2.169,09 -0,04% +6,27% 07:00 Schanghai-Comp. 2.971,04 +0,11% +19,13% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.589,19 -0,36% +7,10% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.215,21 +0,04% +4,73% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.570,61 -0,04% -7,06% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1136 +0,1% 1,1127 1,1173 -2,9% EUR/JPY 121,82 +0,1% 121,73 122,47 -3,1% EUR/GBP 0,8317 -0,3% 0,8342 0,8336 -7,6% GBP/USD 1,3389 +0,3% 1,3344 1,3402 +5,1% USD/JPY 109,40 +0,0% 109,36 109,61 -0,3% USD/KRW 1176,21 +0,4% 1176,21 1170,92 +5,6% USD/CNY 6,9895 +0,1% 6,9895 6,9840 +1,6% USD/CNH 6,9969 -0,1% 7,0051 6,9775 +1,8% USD/HKD 7,7887 -0,1% 7,8001 7,8023 -0,6% AUD/USD 0,6873 +0,0% 0,6871 0,6924 -2,5% NZD/USD 0,6595 +0,0% 0,6595 0,6622 -1,8% Bitcoin BTC/USD 7.056,26 -0,7% 7.109,26 7.200,76 +89,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,86 60,07 -0,3% -0,21 +23,4% Brent/ICE 65,03 65,22 -0,3% -0,19 +17,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.475,57 1.475,90 -0,0% -0,33 +15,0% Silber (Spot) 16,99 16,93 +0,3% +0,06 +9,6% Platin (Spot) 932,90 928,25 +0,5% +4,65 +17,1% Kupfer-Future 2,78 2,77 +0,3% +0,01 +4,9% ===

