Von Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Dupont legt das Geschäft für Nahrungszusatzstoffe mit dem US-Dufthersteller International Flavors & Fragrances (IFF) zusammen. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, kommt das neue Unternehmen auf einen Jahresumsatz von 11 Milliarden US-Dollar. Der neue Konzern, der weiter unter dem Namen IFF firmieren und seinen Sitz in New York haben soll, sei ein wichtiger Anbieter von Sojaproteinen, Enzymen und Inhaltsstoffen zur Herstellung von Aromen und Düften.

Die Transaktion mit dem Symrise-Rivalen IFF bewertet das Geschäft für Nahrungszusatzstoffe von Dupont mit rund 26 Milliarden Dollar. Dupont insgesamt kam am Freitag auf eine Markkapitalisierung von 48 Milliarden Dollar, IFF auf 14,31 Milliarden Dollar.

Die Mehrheit an dem neuen Konzern werden laut Mitteilung die Dupont-Aktionäre mit einem Anteil von 55,4 Prozent halten. Die IFF-Eigner kämen entsprechend auf 44,6 Prozent. Außerdem erhalte Dupont eine einmalige Barzahlung von 7,3 Milliarden Dollar. Chef des neuen Konzerns werde IFF-CEO Andreas Fibig.

Dupont firmiert nach der Aufspaltung der Dowdupont seit diesem Jahr als eigenständiges Unternehmen. Dow und Dupont hatten sich im Jahr 2015 zusammengeschlossen und seitdem an dem Deal für drei separierte Firmen in den Bereichen Kunststoffe (Dow), Agrarchemie (Corteva) und Spezialchemie (Dupont) gearbeitet.

December 16, 2019

