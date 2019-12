Medienmitteilung

Zürich, 16. Dezember 2019



CEO Wechsel bei CREALOGIX

Oliver Weber übernimmt ab Januar 2020 den Stab von Thomas Avedik

Oliver Weber wird per 1. Januar 2020 CEO der CREALOGIX Gruppe. Weber soll den Transformationsprozess hin zum führenden weltweiten Anbieter von SaaS-Software für Digital Banking weiter vorantreiben und die Strategie für profitables Wachstum konsequent umsetzen.

CREALOGIX möchte verstärkt auf internationalen Märkten mit ihrem globalen Produktportfolio und ihrer Kompetenz im Digital Banking wachsen. Oliver Weber folgt auf Thomas Avedik, der in den vergangenen Jahren das Wachstum des Unternehmens in grossen Schritten vorangebracht hat. Avedik lancierte ein Transformationsprogramm, um eine Software-as-a-Service (SaaS)-fähige Produktplattform und entsprechender globalen Aufstellung der Organisation zu forcieren.

Oliver Weber, seit September 2018 CEO von CREALOGIX Schweiz, hat seither das Programm im Heimmarkt Schweiz erfolgreich adaptiert. Er wird vom Verwaltungsrat mit der internationalen Umsetzung beauftragt. Weber ist seit Anfang 2019 Mitglied der Gruppengeschäftsleitung und verfügt über umfangreiche internationale Führungserfahrung in der IT- und Finanzbranche. CREALOGIX setzt mit der Ernennung von Weber als neuen CEO der Gruppe auf die kontinuierliche und konsequente Umsetzung für internationales profitables Wachstum.

Thomas Avedik, seit vier Jahren Gruppen-CEO, hatte vor zwölf Jahren bei CREALOGIX als Chef des Schweizer Digital-Banking-Geschäfts begonnen, dieses kontinuierlich ausgebaut und den Softwareanbieter zum Schweizer Marktführer gemacht. Er wird die Übergabe im neuen Jahr begleiten und danach in den vorzeitigen Ruhestand gehen. «Thomas Avedik hat CREALOGIX internationalisiert, den Umsatz verdoppelt und die Transformation zu einem modernen globalen Softwareanbieter in die Wege geleitet. Er hat einen enormen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens geleistet. Wir danken ihm für seinen wertvollen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste», sagt Bruno Richle, Verwaltungsratspräsident der CREALOGIX Gruppe.

Bildunterschrift: Oliver Weber wird per 1. Januar 2020 CEO der CREALOGIX Gruppe. Er folgt auf Thomas Avedik.

Über CREALOGIX

DieCREALOGIX Gruppeist ein Schweizer Fintech-Top-100-Unternehmen und gehört weltweit zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die Finanzinstitute von morgen. Mit den digitalen Lösungen von CREALOGIX antworten Banken, Vermögensverwalter und andere Finanzinstitute besser auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der digitalen Transformation, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und ihren Mitbewerbern voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 700 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Gruppe (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle der CREALOGIX Gruppe entziehen. CREALOGIX kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse der CREALOGIX Gruppe oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Gruppe gehandelt werden.

Kontakt

Investor Relations

Daniel Bader, Chief Financial Officer

E-Mail:daniel.bader@crealogix.com

Telefon: +41 58 404 81 81

Media Relations

Jasmin Epp, Senior Group Communications Manager

E-Mail:jasmin.epp@crealogix.com

Telefon: +41 58 404 86 52