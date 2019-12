FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.12.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTMG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.037 EUR0OE XFRA LU1092234845 ORION ENGINEER.CARBONS SA 0.179 EUR22T XFRA US69181V1070 OXFORD SQUARE CAP. DL-,01 0.060 EURC128 XFRA LU0675401409 C.MSCIEM.2XD.L.T.U.ETF I 0.251 EURD1J1 XFRA LU0553164731 DJE-ZINS+DIVIDENDE PA EUR 2.240 EURLU9K XFRA LU0858224032 DJE CONCEPT PA 0.410 EURXFRA DE000HLB1V73 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12B/14 0.001 %C099 XFRA LU1275255799 CS.CO.C.EX-AG.M.E.H.ETF I 0.220 EURE570 XFRA LU1275254636 C-COM.10Y US-T.FUT.TR E.I 0.358 EURE571 XFRA LU1275254800 C-COM.10Y US-T.FU.S.T.E.I 0.349 EURE572 XFRA LU1275255286 C-COM.US-T.BD FUT.S.T.E.I 0.331 EURFS5 XFRA US3026351078 FS KKR CAP CORP. DL -,001 0.170 EURXQB XFRA US02208R1068 ALTRA INDL MOTION DL-,001 0.152 EUR8BK XFRA US0925331086 BLACKROCK C.INVT. DL-,001 0.125 EURE043 XFRA LU1104579369 COMST.-LEVDAX X2 UC.ETF I 0.040 EURWC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.095 EURAS4 XFRA PTCOR0AE0006 CORT.AMORIM SGPS NAM.EO 1 0.085 EUR2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.041 EURFPB XFRA US05990K1060 BANC OF CALIFORNIA 0.054 EURLU9Q XFRA LU1227570055 DJE-MITTELST.+INNOV.PA EO 0.450 EUR