FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.12.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 17.12.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.12.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.12.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

REPA XFRA US76026T2050 REPSOL S.A. EO 1 ADR 1

M9SF XFRA LU0259323235 M.A.-ISTOXX ASIA ID.U.ETF

M9SB XFRA LU0259321452 M.A.-RICI AGRIC.IND.UETF

M9SC XFRA LU0259320728 M.A.-RICI METALS IN.UETF

EL8 XFRA GB00B8HHWX64 ELAND OIL+GAS PLC LS 0,10

REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1

M2G XFRA AU000000NOR1 NORWOOD SYSTEMS LTD

BEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1

AJ4 XFRA AU000000SPB1 SOUTH PACIFIC RES