adesso SE: Vertragsabschlüsse über in|sure-Einführung bei namhaften Versicherungen sorgen für signifikante Lizenzerlöse im vierten Quartal

16.12.2019

adesso SE: Vertragsabschlüsse über in|sure-Einführung bei namhaften Versicherungen sorgen für signifikante Lizenzerlöse im vierten Quartal

Im Dezember 2019 haben sich weitere namhafte Versicherungsgesellschaften für die Produktfamilie in|sure aus der adesso Group entschieden. So wird die Continentale Krankenversicherung a.G., eine der zehn größten privaten Krankenversicherungen in Deutschland, ihre bestehende Systemlandschaft im Bereich Bestandsführung und Leistungsmanagement bis 2023 auf Basis von in|sure neu aufstellen. Neben der Vollversicherung liegt hier ein Schwerpunkt auf der Abbildung von Kollektivverträgen, welche künftig über das neue Modul in|sure Health Collective unterstützt werden.

Nachdem sich die DEVK bereits im Vorjahr für in|sure als Produkt für die Verwaltung der privaten Krankenversicherung entschieden hat, wurde nun zusätzlich die Lebensversicherungs-Bestandsführung in|sure PSLife für die Pensionskasse lizenziert. Auf dieser Grundlage wird die DEVK künftig ihre Pensionsfonds verwalten. Elementarer Bestandteil ist dabei das inzwischen in in|sure integrierte Produkt in|sure CollPhir für die betriebliche Altersvorsorge.

Die neuerlichen Vertragsabschlüsse umfassen zusammen Lizenzen im Wert von über 5 Mio. EUR, von denen der größte Teil noch im vierten Quartal 2019 ergebniswirksam wird. Darüber hinaus wurden Implementierungsverträge sowie mehrjährige Wartungsverträge geschlossen.

adesso insurance solutions GmbH

Die adesso insurance solutions GmbH bündelt innerhalb der adesso Group das eigene Produktportfolio für den Versicherungsmarkt und entwickelt zudem Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag. Die Gesellschaft bietet auf der in|sure-Plattform releasefähige Standard-Softwareprodukte für die Bestandsführung und das Schaden-/ Leistungsmanagement für alle Versicherungssparten an und verantwortet auch deren Integration in die Anwendungslandschaften der Kunden. Neben den versicherungsfachlichen Kernanwendungen für private Krankenversicherer sowie Komposit- und Lebensversicherer sind mehrere Unterstützungssysteme wie zum Beispiel eine Anwendung für die Partnerverwaltung (in|sure Partner) oder eine Anwendung zur Produktmodellierung (in|sure Product Manager) Bestandteile des Angebotsportfolios. Darüber hinaus bietet adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Migration von Altsystemen (MIGSuite) an, das auch außerhalb des Versicherungsmarktes eingesetzt werden kann.

adesso Group

Die adesso Group ist mit rund 4.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2018 von 375,6 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa, der Türkei und den USA sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet.