Barclays hat LafargeHolcim von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 61 Franken angehoben. Aktien von Zementherstellern haben sich mit Blick aufs Branchentableau laut Analyst Nabil Ahmed in Europa im bisherigen Jahresverlauf mit am besten entwickelt. Das habe an einer Kombination von Faktoren gelegen, die es im kommenden Jahr so wohl nicht mehr geben werde, schrieb Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management des Schweizer Unternehmens indes habe deutliche Fortschritte gemacht, die Bilanzqualität zu verbessenr . Zudem hob Ahmed den verbesserten Barmittelfluss hervor. Auch die Abhängigkeit von der Wirtschaftsentwicklung in Europa und den USA sei nicht so hoch wie bei anderen Zementherstellern./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2019 / 18:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 05:05 / GMT

