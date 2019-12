Die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) kann in diesen Tagen definitiv mit einem beeindruckenden Momentum aufwarten. In vielen operativen Bereichen des Unterhaltungs- und Medienkonzerns existieren in diesen Tagen spannende und insbesondere erfolgreiche Nachrichten. Das hat der Aktie in den letzten Wochen und Monaten einiges an Bewegung gebracht. Nichtsdestoweniger könnten sich einige Investoren inzwischen fragen, ob Disney möglicherweise nun viel von seinem Pulver verschießt und einen undankbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...