Obwohl im Handelskrieg die Zeichen derzeit ganz klar auf "Entspannung" stehen, blieb der Goldpreis von einem größeren Rückschlag bislang verschont.Der Dollarindex hält sich zum Wochenauftakt weiterhin nur knapp über seinem Fünfmonatstief, was den Goldpreis tendenziell stützt. Im Tagesverlauf dürften sich die Akteure an den Goldmärkten dies- wie jenseits des Atlantiks anstehenden Einkaufsmanagerindizes stark interessieren. Während in den USA Werte deutlich über 50 Zähler und somit wirtschaftliches ...

