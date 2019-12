So sollte man kein Gewinnpotenzial ausrechnen, aber dennoch tun es viele: Man nehme den aktuellen Kurs und setze ihn einfach in Relation zu einem markanten Hoch in der Vergangenheit. Was beim Wafer-Hersteller Siltronic das 2018 erzielte Allzeithoch bei 160,55 Euro wäre.

Den vollständigen Artikel lesen ...