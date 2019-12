Am Freitag konnte der DAX ein neues Hoch in der seit August laufenden Aufwärtsbewegung erreichen. Das Ausbruchs-Gap wurde zwar geschlossen, doch ein kräftiger Rückfall in den korrektiven Abwärtstrend wurde vermieden. Mit einer vorbörslich festen Tendenz ist der Markt weiterhin bullish zu beurteilen - das Kursziel ist die obere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals im besten Falle. DAX - Tageskerzen Die ...

