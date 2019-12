Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 51,70 auf 55,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Ergebnis der Strategieüberprüfung von Autoscout24 sollte der nächste Katalysator für den Aktienkurs sein, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele sähen nach der sehr positiven Präsentation dieser Sparte inzwischen einen Verkauf als weniger wahrscheinlich an. Er sei sich dagegen nicht so sicher. Zudem rechnet er mit zunehmender Wachstumsdynamik von Immobilienscout24 in den kommenden Jahren./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2019 / 20:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 05:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A12DM80

AXC0071 2019-12-16/08:12