Die britische Investmentbank Barclays hat HeidelbergCement von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 65 Euro gesenkt. Aktien von Zementherstellern haben sich laut Analyst Nabil Ahmed in Europa im bisherigen Jahresverlauf am besten entwickelt. Das habe an einer Kombination von Faktoren gelegen, die es im kommenden Jahr so wohl nicht mehr geben werde, schrieb Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem gewissen Abschwung in den USA und Europa, auch mit Blick auf Infrastrukturausgaben./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2019 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2019 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-12-16/08:15

ISIN: DE0006047004