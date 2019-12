16.12.2019 - Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat wohl gerade die eigene Jahresendralley, in den letzten Woche Aufträge aus der Türkei und Chile: Und Produktionsstart der neuen Turbinengeneration in Spanien. Und jetzt wurden drei Wartungsverträge wesentlich verlängert - weltweit verstreut, margenstärker als jeder Turbinenverkauf und mit regelmässigen Einnahmen. Die hohe Verfügbarkeit in der Vergangenheit sprach eindeutig für Nordex. Der Tandem Verkauf plus Wartung läuft rund. Die Nordex hat mit ihren Kunden eine Verlängerung von drei Service-Aufträgen für die Vollwartung von insgesamt 61 Turbinen ...

