Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta006/16.12.2019/08:00) - _ * Einrichtung eines Rechenzentrums in der Schweiz unterstützt auf dem Weg zur aktiven Internationalisierung



Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), schreitet auf dem Weg der Internationalisierung weiter voran und schafft für Schweizer Kunden die Grundlage für die Datenspeicherung in der Schweiz. Verträge zur Einrichtung eines Rechenzentrums mit einem Betreiber in Zürich wurden jetzt unterzeichnet.



Schweizer Unternehmen erwarten erfahrungsgemäß, dass ihre Daten im eigenen Land gehostet werden. Durch die Erweiterung der weclapp Plattform um ein weiteres Rechenzentrum in der Schweiz können Kunden für die Speicherung ihrer Unternehmensdaten nun auch Zürich neben Frankfurt auswählen. Wie weclapp insgesamt ist auch die neue Infrastruktur skalierbar und kann flexibel an eine wachsende Zahl von Anwendern angepasst werden. Kunden in der Europäischen Union stehen weiterhin die Cloudkapazitäten in Frankfurt am Main zur Verfügung.



Die bereits begonnene Internationalisierung erfolgt durch sukzessive Übertragung des in Deutschland erfolgreichen Online-Marketingkonzepts auf ausgewählte europäische Märkte. In den nächsten Schritten folgen Länder wie Österreich, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Polen und die Niederlande. Neben dem Online-Marketing wird weclapp in diesen Ländern branchenüblich ein aktives Netzwerk an Partnerunternehmen aufbauen.



"Die Wachstumsstory der weclapp geht weiter", freut sich Ertan Özdil, CEO der weclapp SE. "Nach der erfolgreichen Entwicklung in Deutschland werden wir die Stärken unserer Plattform wie geplant auch international vermarkten. weclapp wurde von Anfang an für den weltweiten Einsatz entwickelt und zählt zu den attraktivsten ERP-Systemen für Mittelständler, was Technologie und Preis angeht. Es gibt keine inhärenten Wachstumsgrenzen. Auf dem Weg zur Marktführerschaft machen wir jetzt den nächsten logischen Schritt."



