Seit August ist mit der Amazon-Aktie kein Staat zu machen. Die Kursentwicklung: zäh wie Kaugummi, während Apple und Microsoft ihre Rekordjagd an der Börse fortsetzen. Nun das noch: Die Gewerkschaft Verdi die Streiks bei dem E-Commerce-Händler fortsetzen - und das ausgerechnet wenige Tage vor Weihnachten.Von Sonntagnacht bis nächsten Samstag seien die Beschäftigten zum "Adventsstreik" aufgerufen, teilte Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago am Sonntag in Leipzig mit. Gerade in der Vorweihnachtszeit ...

