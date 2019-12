Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz überraschend stark

Die chinesische Wirtschaft hat sich in wichtigen Bereichen im vergangenen Monat besser entwickelt als von Ökonomen erwartet. Die Industrieproduktion wuchs im November um 6,2 Prozent nach 4,7 Prozent im Oktober, wie das Statistikamt mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten nur mit einem Zuwachs von 5,0 Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg den weiteren Angaben zufolge um 8,0 Prozent nach 7,2 Prozent im Oktober. Hier hatten Volkswirte ein Plus von 7,6 Prozent erwartet.

Enttäuschte Reaktionen auf Minimalkonsens bei UN-Klimakonferenz in Madrid

"Verpasste Gelegenheit", "Schande", "Verrat": Das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Madrid hat weithin Enttäuschung ausgelöst. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen kritisierten die verabschiedeten Minimalbeschlüsse als völlig unzureichend. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zeigten sich unzufrieden. Die Delegationen aus fast 200 Ländern hatten sich nach einem Verhandlungsmarathon unter anderem darauf verständigt, die Notwendigkeit anzuerkennen, dass alle Länder ihre nationalen Klimaschutzziele anheben.

Demokraten im US-Senat wollen Top-Berater von Trump zu Ukraine-Affäre befragen

Im erwarteten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump wollen die Demokraten im Senat Zeugen aus dessen engstem Umfeld anhören. Unter anderem soll der amtierende Stabschef des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, vorgeladen werden, wie der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, in einem Brief an seinen republikanischen Kollegen Mitch McConnell vorschlug. Auch der frühere Sicherheitsberater John Bolton solle befragt werden.

USA weisen zwei chinesische Diplomaten wegen Spionagevorwürfen aus - Zeitung

Die USA haben einem Bericht zufolge zwei chinesische Diplomaten wegen des Vorwurfs der Spionage ausgewiesen. Die beiden Männer sollen ohne Erlaubnis auf das Gelände einer US-Armeebasis im Bundesstaat Virginia vorgedrungen sein, meldete die New York Times unter Berufung auf informierte Kreise. Mindestens einer der beiden werde verdächtigt, als Geheimdienstoffizier in den USA tätig zu sein.

USA verkünden demnächst Abzug von 4.000 Soldaten aus Afghanistan - Medien

Die USA werden Medienberichten zufolge kommende Woche den Teilabzug ihrer Truppen aus Afghanistan ankündigen. Rund 4.000 US-Soldaten sollen das Land verlassen, wie der Sender NBC und andere US-Medien unter Berufung auf Regierungskreise berichteten. Derzeit sind in dem Land noch rund 13.000 US-Soldaten stationiert.

Erdogan droht mit Schließung zweier US-Stützpunkte

Die Türkei hat wegen der jüngsten Spannungen mit den USA damit gedroht, zwei von der US-Armee genutzte Stützpunkte zu schließen. "Falls erforderlich" könne Ankara die Luftwaffenbasis Incirlik und die Radarstation Kürecik schließen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Nachrichtensender A Haber. US-Kampfjets fliegen von Incirlik aus Angriffe auf Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien. In Kürecik ist ein Radarsystem der Nato stationiert.

Erneut Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Beirut

In Libanons Hauptstadt Beirut ist es den zweiten Tag in Folge zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen. Nahe des Parlamentsgebäudes bewarfen Demonstranten die Sicherheitskräfte am Sonntag mit Wasserflaschen und Knallkörpern, diese antworteten mit Tränengas und Wasserwerfern, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

+++ Konjunkturdaten +++

Indonesien Exporte Nov 14,01 Mrd USD

Indonesien Importe Nov 15,34 Mrd USD

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2019 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.