Software ist seit geraumer Zeit aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Privat wie beruflich soll sie Abläufe beschleunigen, Dokumente verarbeiten und in der Cloud speichern. Vernetzung, Big Data und Künstliche Intelligenz sind nicht nur Schlagworte. Dennoch stehen viele Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung aber noch ganz am Anfang. Wir nehmen heute drei kleinere Softwareunternehmen unter die Lupe, die als Branchenspezialisten dem Mittelstand bei dem Wandel helfen können.GK Software kann auf den eingeschlagenen Kurs Stolz sein: Einer Studie zufolge hatte der Konzern im weltweiten Einzelhandel die meisten Installationen. An den Geschäftszahlen ist der Erfolg noch nicht ablesbar, viele vertriebliche Vorleistungen sind aber schon erbracht worden und die Partnerschaft mit SAP sollte zukünftig auch Früchte tragen. Der Q3-Umsatz kletterte auf 79,7 Mio. Euro (+6,5%), hohe Anlaufkosten führten jedoch zu einem EBIT-Verlust von 4,0 Mio. Euro. CEO Rainer Gläß erwartet aber ein gutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...