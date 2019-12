Die Privatbank Berenberg hat Adler Real Estate nach einem Übernahmeangebot von Ado Properties von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 14,55 Euro gesenkt. Der Deal habe bereits die Unterstützung der wichtigsten Aktionäre und des Managements von Adler, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Insofern hätten die Papiere von Adler nur noch wenig Spielraum bis zum impliziten Angebotspreis von 14,55 Euro je Aktie. Nach Meinung von Klose dürfte sich kein anderes Unternehmen in die Transaktion einmischen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2019 / 07:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-12-16/10:05

ISIN: DE0005008007