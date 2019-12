Essen (www.anleihencheck.de) - Gemäß der bisherigen Erwartungen ergriff die EZB auf der jüngsten Sitzung des EZB-Rates noch keine neuen Maßnahmen, so die Analysten der National-Bank AG.Die neue EZB-Präsidentin Lagarde habe betont, dass sich der konjunkturelle Ausblick in Europa aufhelle und sich die Inflationsperspektiven etwas gefestigt hätten. Dies gebe der EZB Zeit sich neu auszurichten. So sei zu erwarten, dass die EZB keinen Kurswechsel vornehmen werde und ihr Augenmerk auf die Überprüfung der EZB-Strategie ausrichten werde, die bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen sein dürfte. Bei allem Optimismus sei es für die Analysten der National-Bank AG schwer vorstellbar, dass die Ergebnisse einen grundlegenden Kurswechsel bewirken würden: Letztlich dürften die Interessen der Länder, die etwa mit Blick auf die Lage ihrer öffentlichen Finanzen von der Fortsetzung der Politik extrem niedriger Zinssätze abhängig seien, weiterhin maßgeblich bleiben würden. ...

