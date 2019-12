Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit festerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.191,70 Punkten nach 3.168,06 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 23,64 Punkten bzw. 0,75 Prozent.Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich im grünen Bereich. Die Übersee-Börsen hatten zuvor uneinheitliche Vorgaben geliefert. Für Unterstützung sorgten laut Marktbeobachtern ...

