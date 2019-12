DAX-Analyse am Morgen: Kurssprung mit Schönheitsfehlern

Angetrieben wurden die DAX-Kurse am Freitag vor allem von dem klaren Sieg der britischen Konservativen bei den Parlamentswahlen - und der damit verbundenen Hoffnung auf ein baldiges Ende der BREXIT-Debatte. Doch das war noch nicht alles:

Am Nachmittag twitterte US-Präsident Trump, dass eine Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China nun doch in trockenen Tüchern sei - was wiederum die US-Indizes auf neue Bestmarken trieb. Davon konnte der deutsche Leitindex allerdings nicht mehr profitieren; die Kurse verabschiedeten sich mit einem kleinen Plus von 0,46% aus einer insgesamt erfolgreichen Woche (+0,88%). Das bedeutet:

