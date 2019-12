CytoTools Tochtergesellschaft CytoPharma GmbH berichtet über erste erfolgreiche Tiermodelle im Bereich Onkologie mit den neuen patentierten Wirkstoffkandidaten DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges CytoTools Tochtergesellschaft CytoPharma GmbH berichtet über erste erfolgreiche Tiermodelle im Bereich Onkologie mit den neuen patentierten Wirkstoffkandidaten 16.12.2019 / 10:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CytoTools Tochtergesellschaft CytoPharma GmbH berichtet über erste erfolgreiche Tiermodelle im Bereich Onkologie mit den neuen patentierten Wirkstoffkandidaten * Erfolgreiche Tiermodelle im Indikationsbereich Onkologie mit neu patentierten Wirkstoffmolekülen * Ausweitung der erfolgreichen Tierstudien zur Vorbereitung erster Humanstudien * Möglichkeit einer von Grund auf neuen Krebstherapie bestätigt Darmstadt, 16. Dezember 2019 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding (ISIN DE000A0KFRJ1), gibt bekannt, dass ihre Beteiligung CytoPharma GmbH die neu patentierten Wirkstoffkandidaten im Bereich Onkologie erstmals erfolgreich im Tiermodell eingesetzt hat. Die neuen Wirkstoffmoleküle haben nach ihrer bereits erwiesenen herausragenden Wirkung in der Zellkultur (in vitro) auf verschiedene humane Karzinomzellen gezeigt, dass auch ein Einsatz im Organismus (in vivo) zu einer Abtötung der Krebszellen führt. In diesen ersten Studien im Tiermodell wurden Konzentrationen und Verabreichungsformen der neuen Wirkstoffe untersucht. Dabei wurden beispielhaft Untersuchungen an drei verschieden humanen Krebsarten (Melanoma, Brustkrebs und Pankreas) durchgeführt. In allen Indikationen wurde eine klare Reduktion der Krebszellen festgestellt, wobei die bisher besten Resultate in der Indikation Brustkrebs erzielt wurden. Die Untersuchungen werden nach diesen ersten Erfolgen auf weitere patentierte Wirkstoffe, Konzentrationen und Verabreichungsformen ausgedehnt. Die Vorstände der CytoTools AG, Dr. Mark-Andre Freyberg und Dr. Dirk Kaiser, fassen die Erfolge zusammen: "Die Ergebnisse der Tiermodellstudien an humanen Krebszellen in der Indikation Onkologie sind für uns der Startschuss zu groß angelegten weiteren Studien. Mit der Wirksamkeit im Tiermodell ist ein Beweis erbracht, dass die dieses Jahr patentierten Wirkstoffkandidaten auch im Organismus aktiv sind. Damit konnte eine wichtige Hürde für die erfolgreiche Weiterentwicklung genommen werden." Sollten die weiteren Daten in die gleiche Richtung weisen, werden mit den erfolgreichen Tiermodellstudien die Voraussetzungen für erste klinische Studien im Menschen geschaffen. Hierfür wird zu einem frühen Zeitpunkt die Einbeziehung eines Entwicklungspartners angestrebt. Mit dem Aufbau der onkologischen Pipeline verfügt die CytoTools AG neben dem großen Potential des vermarktungsreifen dermatologischen Produkts der Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH zukünftig über ein zweites Standbein mit erheblichen Chancen für eine von Grund auf neue und innovative Krebstherapie, die auf der Aktivierung des programmierten Zelltodes (Apoptose) basiert. Daraus ergibt sich die Chance die Bewertung der CytoTools auf eine neue Grundlage zu stellen. Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Vorstand Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10 22297 Hamburg Tel.: +49-40-6378-5410 Fax: +49-40 6378-5423 E-Mail: ir@ubj.de Über CytoTools: Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (62 %) und CytoPharma GmbH (50 %). 16.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 