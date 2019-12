FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Wirecard-Aktien sind am Montag im positiven Umfeld kaum vom Fleck gekommen. Am Freitag hatten die Papiere des Zahlungsabwicklers sogar gegen den Trend verloren. Unternehmenschef Markus Braun hatte sich am Morgen mit einem Beitrag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter gemeldet. Er sieht nach einem "gewaltigen 2019" gute Vorzeichen für ein "sehr starkes 2020"./ag/fba

ISIN DE0007472060

AXC0127 2019-12-16/10:42