Original-Research: Altech Advanced Materials AG - von Dr. Kalliwoda Research GmbH Einstufung von Dr. Kalliwoda Research GmbH zu Altech Advanced Materials AG Unternehmen: Altech Advanced Materials AG ISIN: DE000A2BPG14 Anlass der Studie: Initiating Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 05.12.2019 Kursziel: 1,81 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst: Dr. Kalliwoda Altech Advanced Materials AG Altech Advanced Materials AG is a German investment company based in Heidelberg. The company intends to acquire up to 49% of a project in Malaysia for the production of high-purity aluminum (HPA). This creates great demand for the production of LED lamps, computer chips and electric batteries for e-cars. The market for HPA is expected to have a CAGR of 30% by 2028. A 1:40 capital increase of the company in Q4 2019 will allow Altech Advanced Materials to participate with 100 EUR million in the project and generate a profit of 114 EUR million in 2026. Market cap: EUR 2.48 million Stock Price: 1.58 EUR Dr. Kalliwoda Research GmbH, since 2003; www.kalliwoda.com Die Altech Advanced Materials AG ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Heidelberg. Die Gesellschaft beabsichtigt sich mit der Akquisition von einem bis zu 49% Anteil an einem Projekt in Malaysia zur Produktion von hochreinem Aluminium (HPA). Das findet eine große Nachfrage für die Produktion von LED-Lampen, Computerchips und Elektrobatterien für e-Autos. Der Markt für HPA könnte ein CAGR von 30% bis 2028 haben. Eine Kapitalerhöhung der Firma in Q4 2019 im Verhältnis 1:40 wird es der Altech Advanced Materials ermöglichen, sich mit 100 EUR Mio im Projekt zu beteiligen und in 2026 einen Gewinn möglicherweise i.H.v 114 EUR Mio zu erwirtschaften. Market cap: 2,48 EUR Mio Stock Price: 1,58 EUR Dr. Kalliwoda Research GmbH, seit 2003; www.kalliwoda.com Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19785.pdf Kontakt für Rückfragen Dr. Norbert Kalliwoda Tel.: 069-97 20 58 53 Dr. Kalliwoda Research GmbH * Steinstraße 24 * 64839 Münster Office Frankfurt/Main: Arndtstraße 47 * 60325 Frankfurt nk@kalliwoda.com

