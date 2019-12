Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Ablauf der Frist am 15. Dezember haben die USA und Festlandchina am Wochenende auf eine Implementierung der angedrohten gegenseitigen Zollerhebungen verzichtet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Ursprünglich hätten u. a. die USA gedroht, Warenimporte aus China im Gegenwert von rund 158 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...