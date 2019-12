Der Aktienkurs von Apple ist am Freitag auf ein neues Allzeithoch geklettert. Damit kehrt die Chartkurve in den langfristigen Aufwärtstrendkanal zurück. Dabei präsentiert sich das Hichtech-Unternehmen als solide unterstützt. Das positive Trendverhalten der Apple-Aktie sollte sich langfristig fortschreiben lassen. Was den Wert so attraktiv macht...

Den vollständigen Artikel lesen ...