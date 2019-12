Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Unsicherheit an den Finanzmärkten bleibt dieser Tage ständiger Wegbegleiter der Anleger, so die Experten von MainFirst Asset Management.Viele geopolitische Krisenherde und gedämpfte volkswirtschaftliche Aussichten würden Investoren die Entscheidungen erschweren. Wenn Kurse stark schwanken oder sich bisweilen regelrecht überschlagen würden, sei das oftmals Nährboden für noch mehr Unsicherheit. In einer solchen Gemengelage hätten sich in der jüngeren Vergangenheit Mean-Reversion-Strategien bewährt, die Ineffizienzen und unübersichtliche Marktlagen gezielt nutzen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...