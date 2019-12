IMMOFINANZ und UniCredit Bank Austria schließen attraktive Langfrist-Finanzierung für den Standort myhive am Wienerberg ab DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung IMMOFINANZ und UniCredit Bank Austria schließen attraktive Langfrist-Finanzierung für den Standort myhive am Wienerberg ab 16.12.2019 / 11:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. IMMOFINANZ und UniCredit Bank Austria schließen attraktive Langfrist-Finanzierung für den Standort myhive am Wienerberg ab Die IMMOFINANZ hat einen weiteren Schritt zur Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur gesetzt und eine langfristige Refinanzierung über EUR 120 Mio. für die Vienna Twin Towers am Standort myhive am Wienerberg abgeschlossen. Der Kreditvertrag mit der UniCredit Bank Austria umfasst eine Laufzeit von 15 Jahren. "Die IMMOFINANZ hat 2019 nicht nur das operative Geschäft und die nachhaltige Ertragskraft wesentlich gestärkt. Auch finanzierungsseitig haben wir Meilensteine erreicht: So sind wir mit Erhalt eines Investmentgrade Ratings durch S&P und der Begebung einer Benchmark-Anleihe über EUR 500 Mio. ins Jahr gestartet und beenden dieses nunmehr mit einer sehr attraktiven Refinanzierung über eine Laufzeit von 15 Jahren, der damit am längsten laufenden Immobilienfinanzierung im Konzern", sagt Stefan Schönauer, CFO der IMMOFINANZ. "Damit verbessert sich einerseits erneut unser Kredit- und Fälligkeitenprofil, andererseits unterstreicht diese langfristige Refinanzierung die Attraktivität und zukünftige Entwicklung unseres Standorts myhive am Wienerberg". Per Ende September 2019 sind die durchschnittlichen Finanzierungskosten der IMMOFINANZ erneut gesunken und liegen bei 1,95% inklusive Zinsabsicherungskosten. Der Netto-Loan-to-Value beläuft sich auf 44,2% und liegt damit im Zielkorridor von rund 45%. Mit einer Hedging-Quote von 87,5% ist der Konzern hinsichtlich möglicher künftiger Zinserhöhungen gut abgesichert. Über myhive am Wienerberg Mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 150.000 m² ist myhive am Wienerberg einer der größten Büro- und Geschäftsstandorte der Stadt mit besten Verbindungen in das Zentrum, zum Flughafen, zur Autobahn und zum öffentlichen Verkehrsnetz. Die IMMOFINANZ hat in den zurückliegenden Jahren umfangreich in den Standort investiert. Im Frühherbst wurde der modernisierte Hotel- und Büro-Tower eröffnet, der mit der neuen, eleganten Fassade neben den Twin Towers ein weiterer Blickfang am Wienerberg ist und Büros sowie das Hotel Holiday Inn Vienna - South beherbergt. myhive am Wienerberg bietet damit die perfekte Kombination für eine ausgewogene Work-Life-Balance der Mieter und der Bewohner am Wienerberg: modernste Bürotürme, eine Shopping Mall, ein attraktives Hotelangebot sowie zahlreiche Entertainment-Möglichkeiten, wie etwa das modernste Kino Österreichs und ein Naherholungszentrum mit viel Grünfläche direkt vor der Bürotür. Unter dem Dach der internationalen Büromarke myhive der IMMOFINANZ werden innovative Office-Konzepte angeboten, die auf die Bedürfnisse der Mieter eingehen. Dabei punkten die Büros mit zahlreichen Serviceleistungen, einer guten Infrastruktur und einer einladenden warmen Atmosphäre die dem Komfort eines Hotels nahekommt. Community Manager organisieren regelmäßige Networking-Veranstaltungen und gemeinschaftliche Aktivitäten, um den Austausch unter den Mietern zu fördern. Mehr Info unter https://myhive-offices.com/de/standorte/am-wienerberg Über die IMMOFINANZ Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl Head of Corporate Communications and Investor Relations T +43 (0)1 88 090 2290 M +43 (0)699 1685 7290 communications@immofinanz.com investor@immofinanz.com 1100 Vienna, Wienerbergstraße 11, Austria www.immofinanz.com A-1100 Wien, Wienerbergstraße 11 www.immofinanz.com 16.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IMMOFINANZ AG Wienerbergstraße 11 1100 Wien Österreich Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290 Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290 E-Mail: investor@immofinanz.com Internet: http://www.immofinanz.com ISIN: AT0000A21KS2 WKN: A2JN9W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 936761 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 936761 16.12.2019 ISIN AT0000A21KS2 AXC0141 2019-12-16/11:18