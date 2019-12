Gleich Anfang 2020 macht die Baader Bank eine Reverse-Roadshow zu Unternehmen in München (u.a. Wirecard), Paris sowie Wien (SBO,OMV, RHI Magnesita, Verbund, Erste Group). Wien-Termin ist der 15. Jänner. Aber was ist eine Reverse-Roadshow? Nun, Baader hat aufgeklärt: Im Unterschied zu einer Roadshow, für das man ein Unternehmen in eine Stadt bringt und dort One on Ones oder Lunchtermine organisert, sammelt man bei einer Reverse-Roadshow mehrere Kunden und bringt sie in eine Stadt zu verschiedenen Unternehmen vor Ort, oft sind Werksbesichtigungen dabei.SBO ( Akt. Indikation: 51,10 /51,30, 1,19%)OMV ( Akt. Indikation: 50,04 /50,08, 0,00%)RHI Magnesita ( Akt. Indikation: 45,76 /46,20, -1,33%)Verbund ( Akt. Indikation: 45,70 /45,76, 0,24%)Erste Group ( Akt ....

